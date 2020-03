Les chiffres de la victoire du PSG face au BVB

Après un beau succès (2-0) en huitième de finale retour de Ligue des champions face au Borussia Dortmund, le PSG s’est qualifié pour les quarts de finale de la compétition, une première depuis 2016. Une victoire acquise grâce à un belle solidarité de l’effectif de Thomas Tuchel. Sur son site internet, le club de la capitale a dévoilé quelques statistiques de cette qualification face au BVB.

Ainsi, grâce à sa victoire face au club allemand, le PSG a obtenu son ticket pour les quarts de finale de la Champions League. Le club de la capitale a atteint ce stade de la compétition pour la 6ème fois de son histoire (1994-1995, 2012-2013, 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016 et 20192020) , soit plus que tout autre club français. Les Rouge et Bleu poursuivent également leur incroyable série de 32 matches de C1 avec au moins un but marqué (85 réalisations au total). C’est la deuxième série la plus longue de l’histoire de la Ligue des champions, derrière le Real Madrid (34 matches entre mai 2011 et avril 2014).

Du côté des statistiques individuelles, Juan Bernat s’est de nouveau montré décisif avec le PSG en C1. Depuis son arrivée au sein du club de la capitale lors de l’été 2018, l’international espagnol a marqué 5 buts avec le maillot des Rouge et Bleu dont 4 en Ligue des champions (Naples, Liverpool, Manchester United et Borussia Dortmund). Enfin, auteur de deux réalisations lors de ces huitièmes de finale, Neymar Jr a marqué hier soir son 400ème but depuis le début de sa carrière. Dans le détail : 138 buts à Santos, 114 au FC Barcelone, 69 buts au PSG, 61 buts avec le Brésil et 18 buts en sélections U17, U20 et Olympiques.