Les chiffres du succès parisien face à Dijon

Hier, le large succès du PSG face à Dijon (4-0) a mis du temps à se décanter. Mais le PSG a encore marqué quatre buts contre les Dijonnais. C’est le quatrième match d’affilée en Ligue 1 que les joueurs parisiens marquent au moins quatre fois, une première pour eux dans son histoire en championnat de France comme le rapporte le PSG sur son site internet. Double buteur hier, Kylian Mbappé a marqué ses 50e et 51e buts depuis le début de la saison dernière en championnat, seul Lionel Messi fait mieux dans les cinq grands championnats européens (54 buts). Enfin, une nouvelle fois buteur contre les Dijonnais, Pablo Sarabia a marqué son neuvième but en 2020 (toutes compétitions confondues). C’est le Parisien le plus prolifique depuis le début de la nouvelle année.