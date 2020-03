Les chiffres du succès parisien face à Lyon

Le 25 avril prochain, le PSG jouera la 18ème finale de Coupe de France de son histoire. Un billet pour le Stade de France acquis grâce à sa large victoire face à l’Olympique Lyonnais en demi-finale (5-1). Sur son site internet, le club de la capitale a partagé quelques chiffres de cette victoire face aux Gones.

Face à l’OL, les Parisiens ont signé la plus large victoire de leur histoire en déplacement à Lyon (5-1), toutes compétitions confondues. Un succès qui permet aux Rouge et Bleu de se qualifier pour leur 6ème finale d’affilée, un record dans cette compétition.

Concernant les statistiques individuelles, Kylian Mbappé se rapproche du top 5 des meilleurs buteurs de l’histoire du PSG. Auteur de ses 88e, 89e et 90e but avec le maillot parisien (en 119 matches), l’international français est à 8 réalisations de Mustapha Dahleb (98 buts). De son côté, Pablo Sarabia a battu le record de Pedro Miguel Pauleta, datant de la saison 2003-2004. L’international espagnol a marqué au moins un but lors des cinq premiers tours de la Coupe de France (Linas-Montlhéry, Lorient, Pau, Dijon et Lyon). Enfin, Edinson Cavani a disputé son 300ème match avec le maillot du PSG et devient par la même occasion le 9ème joueur à atteindre cette barre symbolique (Pilorget, Armand, Le Guen, Susic, Lama, Dahleb, Silva et Verratti). Dans le détail, le Matador a disputé 200 matches de Ligue 1 (138 buts), 24 de Coupe de France (16 buts), 18 de Coupe de la Ligue (15 buts), 4 Trophée des Champions (1 but) et 53 de Ligue des champions (30 buts).