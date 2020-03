Les clubs ne souhaitent pas d’un match unique pour la suite de la Champions League (MD)

Avec la pandémie du Coronavirus qui touche le globe entier, tout le monde est à l’arrêt. Le sport n’est pas une exception. Il y a quelques jours, l’UEFA décidait de suspendre momentanément ses Coupes d’Europe (C1 et C3). Hier, elle a même officiellement reporté les finales de ses compétitions. Mais on ne sait pas encore quand et comment ces compétitions s’achèveront. Plusieurs solutions auraient été étudiées, comme un final Four ou Eight, ou bien encore faire jouer les derniers matches à élimination directe sur un seul et unique match. Une proposition qui n’a pas du tout plu aux clubs, qui ont mis leur veto selon les informations du Mundo Deportivo. Durant la réunion téléphonique de vendredi dernier entre l’instance européenne et certains clubs – dont ceux encore en lice en Coupes d’Europe – le non a été catégorique et unanime. Les clubs auraient ainsi fait savoir qu’ils étaient prêts à jouer les finales en septembre, indique le média. Le quotidien ibérique conclut en expliquant que le principe Final 4 ou 8 “s’est heurté au refus des clubs, qui estiment avoir le temps pour finir l’édition 2019-2020 de la C1 et la C3 sous le format actuel“.