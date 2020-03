On le sait depuis mercredi, certains joueurs du PSG ont quitté Paris avant le durcissement du confinement en France pour des raisons sanitaires. Neymar Jr a rejoint sa résidence de Mangaratiba au Brésil. Le capitaine du PSG, Thiago Silva a également retrouvé en famille son pays. Isabelle, son épouse, a exposé sur Instagram, via sa story, les motivations de la famille Silva. Être en sécurité et avec plus de confort, quitte à rester en quarantaine au Brésil, tel est leur choix :

[LE MESSAGE D’ISABELLE SILVA SUR INSTAGRAM]