Les Jeux Olympiques de Tokyo se dérouleront du 23 juillet au 8 août 2021

À l’instar de l’Euro et de la Copa America reportés à 2021, les Jeux Olympiques de Tokyo – initialement prévus cet été (24 juillet au 9 août) – ont également été reportés d’une année pour cause de la pandémie de coronavirus qui touche la planète. Aujourd’hui, les nouvelles dates de ces J.O ont été confirmées lors d’une conférence de presse. Cette Olympiade aura lieu du 23 juillet au 8 août 2021. Depuis l’annonce du report, une reprogrammation des Jeux avait été envisagée au printemps 2021 mais cette solution rencontrait de nombreux obstacles notamment au niveau du calendrier. Pour rappel, certains parisiens – dont principalement Mbappé et Neymar – désiraient participer à ces Jeux Olympiques.