Les maillots “Tous unis” déjà vendus, 200.000€ iront au personnel soignant

Engagé durant cette crise sanitaire liée au Covid-19, le PSG multiplie les actions pour apporter sa pierre à l’édifice. Ainsi, le club francilien pour venir en aide aux soignants proposait jeudi un maillot dédié “Tous unis” – avec deux badges uniques – vendu 175€ afin de financer les besoins de l’AP-HP. Le peuple Rouge & Bleu a répondu présent hier. Les 1500 maillots proposés ont été vendus dans la journée d’hier. C’est donc plus de 200.000€ qui iront au personnel soignant des Hôpitaux de Paris. La solidarité est en marche à Paris.

“Nous nous réjouissons de ce beau geste. Le Paris Saint-Germain en renfort des hôpitaux de Paris ! Un carton blanc pour ce grand club qui vient soutenir les blouses blanches ! On mouille la blouse ! Ils savent ce que cela veut dire. Notre but : sauver le plus de vies“, commentait Martin Hirsch, directeur général de l’AP-HP, avant l’opération des maillots ‘Tous unis”. Nul doute qu’il sera heureux du succès éclair de celle-ci.