Les solutions de la FIFA pour les fins de contrats au 30 juin et le futur mercato

Avec la pandémie du Coronavirus, personne ne sait quand le monde pourra retrouver une vie normale. Dans le sport, la question du report ou de l’annulation des saisons en cours est au cœur de toutes les discussions. Certains ne seraient pas contre jouer la fin de la saison 2019-2020 après le mois de juin. L’Euro 2020 a d’ailleurs été reporté pour faciliter une fin de saison plus tardive que d’habitude. Dans un document interne de la FIFA que s’est procuré l’agence de presse Reuters, il est question des joueurs en fin de contrat au 30 juin. Et pour ce point, l’instance mondiale du football se dit prête à prolonger les joueurs et entraîneurs jusqu’à l’issue des compétitions qui restent encore à jouer. Reuters indique que cette proposition n’est pas encore officielle, elle “devrait être débattue ce jeudi par un groupe de travail créé par la FIFA spécialement pour l’occasion“. Durant cette réunion, la FIFA devra aussi plancher sur le futur mercato estival. Ce dernier devrait voir ses dates évidemment modifiées si les championnats se poursuivent après le 30 juin.