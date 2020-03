Stoppé net comme la société par la crise sanitaire provoquée par la contagion mondiale de Covid-19, le PSG attend des jours meilleurs pour reprendre le fil de sa saison. D’autant plus qu’elle était excitante. Incontestable leader de la Ligue 1, le Paris Saint-Germain doit s’offrir un sacre domestique, jouer deux finales de coupes nationales et jouer des quarts de finale de la Ligue des champions dans un tableau assez ouvert. Bref, on veut voir ça… Mais attendant, revenons sur ceux qui ont permis ce parcours quasiment sans faute du PSG.

Treize joueurs constituent le noyau dur du PSG (voir ci-dessous) avec plus de 1900 minutes disputées. Parmi eux, on distingue six éléments. Angel Di Maria, bien sûr, le plus sollicité, devant Keylor Navas et Marquinhos qui a pris plus de place dans l’effectif. Kylian Mbappé fait également partie des joueurs souvent sur le terrain, comme Idrissa Gueye et Marco Verratti, quoi que certains en disent. En cette seconde partie de saison, Edinson Cavani en profite depuis février pour regonfler son capital minutes de jeu. Idem pour Thilo Kehrer délivré des blessures (à l’inverse d’un Abdou Diallo). Layvin Kurzawa est également à la hausse sur les dernières semaines.

Les temps de jeu des joueurs du PSG