Les U17 s’imposent face à Quevilly et confortent leur première place

Ce week-end, les U17 du PSG recevaient Quevilly RM dans le cadre d’un match en retard de la 18e journée du groupe A du Championnat de France U17. Un match déséquilibré entre le leader et le 13e (sur 14). Et la logique a été respectée puisque les titis parisiens se sont imposés 3-1 grâce à des buts de Martin Adeline (9e) et de Samuel Noireau (40e, 90e sur penalty). Quevilly avait réduit l’écart à la 75e comme le rapporte le site spécialisé sur les jeunes du PSG, les titis du PSG. Grâce à ce succès, les Parisiens consolident leur place de leader avec trois points d’avance sur Lens (avec un match en moins). Prochain match pour les U17 du PSG, mercredi après-midi (14h30) et un déplacement à Boulogne Sur Mer (7e) dans le cadre d’un match en retard de la 19e journée.