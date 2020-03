Les U19 racontent leur rencontre avec les enfants malades du centre Hospitalier Poissy-Saint-Germain-en-Laye

Sur sa chaîne Youtube, le PSG réalise une série documentaire – Made in Paris – En immersion avec les U19 – au cœur de la saison de son équipe U19. Dans l’épisode cinq dévoilé ce dimanche, on peut voir les jeunes titis parisiens aller à la rencontre de jeunes enfants malades du centre Hospitalier Poissy- Saint-Germain-en-Laye. Une expérience bénéfique pour les joueurs et les enfants comme l’explique Xavi Simons.

“Nous sommes dans une tout autre réalité. Et ça c’est la vraie vie. Les enfants ici traversent des moments difficiles, donc je pense que c’est bien que nous soyons présents ici à leurs côtés“. Même son de cloche du côté de son coéquipier Ziyad Larkèche . “On sait que ce n’est pas facile au quotidien ce qu’ils vivent. On a la chance d’être en bonne santé. Ce sont des moments forts, on essaye de transmettre beaucoup de joie, des ondes positives et je pense que c’est ça le plus important.”