L’Euro reporté à décembre 2020 ? (The Telegraph)

La pandémie du coronavirus à travers le monde a des répercussions majeures dans le domaine du sport. Et suite à la propagation du Covid-19 en Europe, les différents championnats européens de football sont suspendus pour une durée indéterminée. Une suspension qui concernera également l’Euro 2020 qui devait initialement avoir lieu du 12 juin au 12 juillet. Une décision sur un possible report sera prise lors d’une réunion de l’UEFA mardi prochain. Et selon les informations du The Telegraph, l’Euro pourrait se disputer en décembre 2020. Une solution qui permettrait aux différents championnats européens ainsi qu’aux Coupes d’Europe de se disputer durant l’été, si la crise sanitaire évolue favorablement. L’autre solution envisagée serait un report de l’Euro à l’été 2021.