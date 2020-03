Ligue 1 : 20M€ supplémentaires de droits audiovisuels pour chaque club sans différence

A compter de la saison prochaine et pour la période 2020-2024, les droits audiovisuels rapporteront 1,153 milliard d’euros par an à la Ligue 1 contre 726,5M€ actuellement. C’est donc pratiquement un gain de 400M€ qui va profiter au football français. Comment vont être répartis ces 400 millions d’euros supplémentaires ? Possiblement à parts égales. C’est en tout cas ce qui est ressorti d’un collège de Ligue 1 qui s’est tenu il y a une semaine, rapporte L’Equipe. Ce sera “environ 20M€ de plus par club, après soustraction de la taxe Buffet (5%) et de diverses aides, notamment à la FFF”. Quant aux 60M€ de droits internationaux, 20M€ seront répartis équitablement, 40M€ seront distribués selon un critère de notoriété.

Bref, dans cette philosophie de répartition, pas d’avantage aux gros de L1, ni même au très gros, le PSG. Le journal sportif explique que 17 clubs ont voté pour cette forme de partage égalitaire, l’Olympique de Marseille (en dehors des clous du Fair-Play Financier et sous la menace d’une sanction de l’UEFA) a voté contre et l’Olympique Lyonnais s’est abstenu. Un club, absent, n’a pas participé à ce collège de Ligue 1, sans qu’on sache s’il est de la capitale… Avec 17 votes favorables sur 20, le quota est atteint pour poursuivre le processus. Cet accord sera donc soumis au conseil d’administration de la Ligue de Football Professionnel pour adoption.