Le Clasico, la finale de la Coupe de la Ligue et plus sous la menace du huis clos

Le huitième de finale retour entre le PSG et le Borussia Dortmund ne sera pas, on s’en doute, le seul match concerné par un huis clos en France. En effet, ce lundi midi en conférence de presse, la ministre des Sports – Roxana Maracineanu – a annoncé que jusqu’au 15 avril prochain, toutes les compétitions sportives en France réunissant plus de 1.000 personnes seront interdites. Des huis clos ou l’accueil d’un millier de personnes (comprenant les joueurs, le staff, les journalistes, les techniciens et la sécurité) seront les deux choix autorisés jusqu’a mi-avril. Chaque événement sera traité au cas par cas et le dernier mot reviendra aux différents préfets. De nouvelles normes qui auront des conséquences sur des matches à enjeu pour les Parisiens. On pense au Clasico à Marseille, le 22 mars prochain. La dernière finale de la Coupe de la Ligue entre les Rouge et Bleu et l’Olympique Lyonnais (4 avril au Stade de France) devra aussi s’adapter à cette nouvelle mesure. Et en cas de qualification en quarts de finale de Ligue des champions (les 7 / 8 avril et 14 / 15 avril), le PSG peut se retrouver privé une nouvelle fois de ses fervents supporters.

“La règle s’applique jusqu’au 15 avril, en concertation avec nos partenaires européens pour freiner la propagation du coronavirus. Nous sommes dans un contexte exceptionnel et le monde sportif doit participer à cet effort collectif. Il faudra que les organisateurs s’adaptent aux nouvelles règles avec cette jauge de 1.000 personnes en comptant les participants ou en préférant les huis clos“, a expliqué la ministre des Sports. Certains Parisiens appelés avec leurs sélections nationales seront également concernés par cette situation dont les joueurs de l’Equipe de France qui joueront face à l’Ukraine (le 27 mars au Stade de France) et la Finlande (le 31 mars au Groupama Stadium).

Le calendrier du PSG jusqu’au 15 avril