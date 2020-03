L’Inter nie l’existence d’une clause jaune pour Icardi

Après des débuts en trombe, l’année 2020 a été plus difficile pour Mauro Icardi (27 ans) sous le maillot du PSG. Le goleador argentin prêté jusqu’au 30 juin par l’Inter Milan s’est même vu dépassé par Edinson Cavani au terme d’un mercato hivernal qui n’avait pas permis au Matador de rejoindre l’Atlético de Madrid. Bref, tout va décidément très vite sur la planète football. Au point de remettre en cause l’utilisation de l’option d’achat de 70M€ qui permettrait l’été prochain au PSG de transférer définitivement Mauro Icardi ? Les prochaines semaines permettront la réflexion.

Selon le Corriere dello Sport, tout est ouvert. D’autant plus qu’on parle tout de même de 70 millions d’euros. Et puis la volonté de l’avant-centre argentin de rester au PSG pourrait être moins évidente. Selon l’entourage de Mauro Icardi, il existe une clause qui lui permettrait de s’opposer à l’exploitation de l’option d’achat. Mais l’Inter nie l’existence de cette clause dite “jaune” puisque les modalités contractuelles sur plusieurs années ont déjà été signées. Autrement dit, Mauro Icardi est déjà lié contractuellement au PSG sur plusieurs saisons, et cet engagement sera automatique si le club francilien lève l’option d’achat. Sans que les Nerazzurri ou le joueur ne puissent revenir là-dessus.