Lizarazu : “C’est l’équipe la plus professionnelle qui s’en sortira le mieux”

Bixente Lizarazu n’est pas très optimiste pour le PSG qui doit rattraper ce soir, dans un Parc des Princes vide, le 2-1 du huitième de finale aller à Dortmund. En effet, un collier de handicaps risque d’étouffer l’équipe parisienne à ses yeux. Il faudra donc se montrer très professionnel, fort dans les têtes et compter sur les leaders.

“Quand on joue au plus haut niveau, on attend toute la saison un rendez-vous comme celui de ce soir, avec l’excitation et la passion qui l’entoure. Jouer un tel match dans un stade vide, c’est l’horreur. Le plus difficile pour un footballeur, dans ce contexte, c’est de réaliser vraiment ce qu’on est en train de jouer. Du coup, il me semble que c’est l’équipe la plus professionnelle qui s’en sortira le mieux, explique le champion du monde 98 dans L’Equipe. Pour l’instant, j’ai un doute sur la capacité du PSG à répondre au défi physique. Je n’ai pas encore eu, non plus, le sentiment de voir une force collective, avec ce que ça implique de solidarité, de sens du sacrifice. Et puis si Mbappé ne joue pas, c’est un handicap terrible. Neymar, lui, est dans une période d’instabilité. Il me semble capable de tout. Le pire comme le meilleur. […] Le dernier handicap du PSG concerne l’absence de Verratti et l’état physique incertain de Thiago Silva. Selon moi, ce n’est pas une très bonne idée que Silva joue. Physiquement, il manquera de rythme et ne sera pas en meilleure forme qu’à aller, où il avait souffert. Avec tous ces handicaps, le PSG devra faire preuve d’une grande force mentale et pouvoir compter sur des leaders.”