Lizarazu : “Kylian Mbappé a été excellent et ça, c’est une très bonne nouvelle”

Hier, le PSG a largement battu Dijon (4-0) grâce à vingt très bonnes dernières minutes. Invité à évoquer le match d’hier, Bixente Lizarazu a apprécié que l’on revienne à l’essentiel, le match et non les polémiques depuis la défaite à Dortmund.

“C’était le match du retour à la normalité après la défaite contre Dortmund, toutes les déclarations et les fêtes d’anniversaire. On revient à quelque chose de sportif. Un match où Kylian Mbappé a été excellent et ça, c’est une très bonne nouvelle, se félicite le champion du monde 98 pour Téléfoot. Il était parfaitement en jambe. On est revenu à ce que l’on ne devrait jamais quitter, c’est-à-dire le sport et essayer de faire le meilleur match possible.“