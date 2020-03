Lizarazu : “Le PSG est dépendant de ses individualités”

Dans trois jours, le PSG devra impérativement s’imposer face au Borussia Dortmund afin de poursuivre son aventure européenne en Ligue des champions. Pour cela, Thomas Tuchel pourra compter sur son duo d’attaquants, Kylian Mbappé et Neymar Jr. Mais selon Bixente Lizarazu, le PSG se repose trop sur ses individualités et aucune force collective se dégage de cette équipe. “À onze contre onze, le PSG s’est fait bouger par Lyon et particulièrement au milieu. Gueye et Paredes ont beaucoup souffert. Et je ne vois toujours pas de force collective, a déclaré Lizarazu dans Téléfoot. Quand il y a eu l’expulsion (de Marçal), évidemment que cela a changé et que la qualité individuelle de Mbappé a fait la différence. Mais cette force collective, je ne la vois toujours pas, donc le PSG est dépendant de ses individualités et il faut espérer que ce soit le cas contre Dortmund.”

Pour Lizarazu, le match face à Strasbourg aurait pu permettre à certains joueurs de retrouver une meilleure condition physique en vue du match face au BVB. Il estime notamment que le manque de rythme de Thiago Silva ne devrait pas lui permettre de retrouver une place dans le onze de départ.

“Neymar a besoin de jouer. Quand il n’a pas le rythme, il porte trop le ballon et s’agace assez facilement. Et ça aurait été mieux pour lui de faire ce match-là. Après, un joueur comme Di María a aussi besoin de temps de jeu. Thiago Silva, on ne sait pas exactement si il sera en capacité de jouer. Une titularisation de Thiago Silva face au BVB ? S’il est apte, il le sera peut-être mais sera-t-il dans le rythme ? Thiago Silva était en difficulté à Amiens (4-4), il avait joué une mi-temps. Et il était aussi en difficulté contre Dortmund. Avant cela, il y avait eu une blessure et là, il a rechuté. Donc je ne vois pas comment il peut être dans le rythme. Moi, je ne le ferais pas jouer et je mettrais Marquinhos en défense. Pour moi les gars sûrs sont Navas, Marquinhos, Mbappé et Cavani. Je ferais jouer Cavani parce que je pense que l’histoire n’est pas terminée pour lui.”