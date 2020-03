Lopes : “Il n’y a qu’une chose à faire : ne pas s’arrêter”

Vainqueur de la Juventus mercredi (1-0), puis de l’AS Saint-Etienne hier (2-0) dans le bouillant derby, l’Olympique Lyonnais entend entretenir sa dynamique actuelle face au PSG mercredi, dans le cadre des demi-finales de la Coupe de France. Finir fort la saison, c’est désormais l’ambition des Gones, comme l’a souligné dimanche soir Anthony Lopes, le portier lyonnais.

“On a enchaîné deux grosses prestations, maintenant il n’y a qu’une chose à faire : ne pas s’arrêter, a expliqué le gardien de but portugais de l’OL. Et battre le PSG ? Bien sûr ! C’est l’objectif. Le PSG est sur la route pour aller en finale de la Coupe de France. Que ce soit Paris ou une autre équipe, on va se battre pour se qualifier. Ils auront un jour et demi de plus que nous mais on va se reposer au maximum. L’objectif, c’est d’avoir des cannes pour faire face à ce défi.”

OL face à l’ASSE : Lopes – Dubois, Marcelo, Denayer, Marçal – Tousart, Guimaraes, Aouar (Rafael, 84′) – Traoré, Dembélé, Terrier (Toko Ekambi, 72′).