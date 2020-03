Lopes : “Je crois que l’on n’a pas démérité”

Malgré le large succès parisien en demi-finale de Coupe de France (1-5), Anthony Lopes, le gardien lyonnais a réalisé plusieurs parades importantes. L’international portugais a expliqué que l’expulsion avait changé le match, ses coéquipiers n’ayant pas démérité avant ce carton rouge.

“On termine le match difficilement, à dix contre onze, mais en regardant notre première mi-temps et le début de la seconde, avant qu’on prenne le rouge, je crois que l’on n’a pas démérité et il faut qu’on continue à avancer dans cet état d’esprit […] Tout le monde avait vraiment la tête haute, explique Lopes en zone mixte dans des propos relayés par Goal. C’est difficile de sortir de cette manière-là mais tout le monde est vraiment gonflé à bloc. À 2-1, on espérait toujours. Quand on est compétiteur, on a qu’une envie c’est de revenir à la marque, malheureusement on prend un but juste après et ça devient mission impossible.”