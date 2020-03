Lopez : “Ce qu’il faut, c’est terminer le championnat”

C’est désormais officiel, la France est en confinement total depuis 12h. Forcément, le football est lui aussi impacté avec la suspension de la Ligue 1 jusqu’à nouvel ordre depuis vendredi. Dans l’hypothèse où la saison de Ligue 1 ne pourrait pas aller à son terme à cause de la pandémie de covid-19, Jean-Michel Aulas, le président de l’Olympique Lyonnais, a des idées, des alternatives. Et celles-ci ne plaisent pas à tout le monde, notamment de faire une “saison-blanche”, comme il l’avait confié dans un entretien au Monde. Gérard Lopez, le président du LOSC, milite pour que le championnat aille à son terme quoiqu’il arrive.

“J’ai vu toutes les polémiques et les déclarations, ça nous donne de quoi discuter (sourire). Je vais essayer de prendre de la hauteur. On ne peut en vouloir à personne de prêcher pour sa paroisse. Il y a des moments où il faut parler et d’autres non. La pire des choses qui peut arriver, c’est que le championnat ne se termine pas sur le terrain, explique Gérard Lopez sur RMC. Parce qu’il y aura des gagnants et des lésés sur les décisions qui seront prises. Ça va être une catastrophe pour ceux qui jouent la montée et la descente. C’est impossible que ça se passe bien. Ce qu’il faut, c’est terminer le championnat. Si on veut éviter que les décisions soient non sportives, c’est la seule issue possible.“