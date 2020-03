L’Organisation Mondiale de la Santé apprécie le soutien apporté par Nasser al-Khelaïfi

L’Organisation Mondiale de la Santé (OMS), par son Directeur Général, Tedros Adhanom Ghebreyesus, s’est félicitée sur Twitter d’une discussion constructive avec Nasser al-Khelaïfi, homme de pouvoir via le PSG mais aussi le groupe beIN Media ou Miramax. Autant de leviers pour faire passer des messages à travers le monde pour mieux lutter contre la pandémie de Covid-19. Des outils que Nasser al-Khelaïfi entend mettre à disposition de la collectivité. Il s’agira notamment avec les joueurs du PSG de faire passer des consignes sur les gestes “barrière” ou l’intérêt du confinement. On se souvient que le club de la capitale avait déjà communiqué sur les gestes “barrière” avec Kylian Mbappé, Marco Verratti et Marquinhos.