L’UEFA annonce une réunion mercredi pour le calendrier, les contrats et les transferts

Si le confinement pour raisons sanitaires bloque la société en général, l’après est dans les têtes, car “gouverner c’est prévoir”. L’UEFA convoque les secrétaires généraux des 55 associations nationales mercredi midi afin de faire en visioconférence un point sur les avancées des deux groupes de travail concernant le nouveau calendrier. Mais pas que car “la réunion examinera les développements dans toutes les compétitions des équipes nationales et des clubs de l’UEFA, ainsi que des progrès au niveau de la FIFA et au niveau européen sur des questions telles que les contrats des joueurs et le système de transfert”, lit-on dans le communiqué de l’instance européenne.