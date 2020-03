L’UEFA donne un avertissement au PSG pour conduite antisportive

Les décisions prises le 26 mars 2020 par l’instance de contrôle, d’éthique et de discipline de l’UEFA ont été publiées ce jour. Concernant le PSG, l’instance européenne donne un avertissement au club pour “conduite antisportive” lors du match au Parc des Princes le 11 mars face au Borussia Dortmund (2-0) en vertu de l’article 15 (a) (v). Ce qui est reproché à Paris : une “mauvaise conduite de l’équipe” sans plus d’éléments sur les faits visés. Côté allemand, on se souvient de l’exclusion en fin de match d’Emre Can. Le milieu de terrain du BVB écope de deux matches ferme à purger la saison prochaine puisque c’est le PSG qui s’est qualifié pour les quarts de finale de la Ligue des champions. Pour rappel, pour avoir été averti (après être sorti pourtant et remplacé par Layvin Kurzawa), dans le début de rixe entre joueurs en fin de rencontre, Angel Di Maria sera suspendu pour le quart de finale aller. Quand se jouera-t-il ? Mystère.