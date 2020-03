L’UEFA officialise le report des finales des Coupes d’Europe

Avec la pandémie du Coronavirus qui touche et paralyse le monde, les épreuves sont quasiment toutes à l’arrêt. Après avoir acté le report de l’Euro 2020 en 2021 et l’arrêt momentané des Coupes d’Europe (Ligue des Champions, Europa League). Ce lundi soir – via un communiqué – l’UEFA a officialisé le report des finales des Coupes d’Europe. “Aucune décision n’a été prise concernant de nouvelles dates. Le groupe de travail mis en place la semaine dernière, à la suite de la réunion des parties prenantes du football européen, conduite par le président de l’UEFA, Aleksander Čeferin, s’apprête à passer en revue les hypothèses possibles. Le groupe a déjà entamé son examen du calendrier. Les dates seront annoncées en temps voulu“, explique l’instance européenne dans ce communiqué.