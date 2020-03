L’UEFA pourrait faire jouer des matches de Ligue des champions le week-end

La propagation du Coronavirus Covid-19 à l’échelle mondiale a complètement bouleversé le monde du sport. Ainsi, face à cette crise sanitaire, l’UEFA a décidé de reporter l’Euro en 2021 et de suspendre ses Coupes d’Europe. Une reprise des différentes compétitions dépendra de l’évolution sanitaire. Et en cas d’évolution favorable, l’UEFA pourrait faire disputer certains matches de Ligue des champions le week-end, comme le rapporte RMC Sport sur son site internet.

En effet, afin de rattraper son retard et de conclure la saison avant le 30 juin, l’UEFA a fait part aux fédérations européennes – lors de la réunion de mardi – que des matches de Coupes d’Europe pourraient se jouer le samedi et le dimanche. Ainsi, les différents championnats nationaux pourraient avoir lieu en semaine. “Les créneaux exclusifs du calendrier pourraient être limités, le cas échéant, voire abandonnés, ce qui pourrait potentiellement entraîner la programmation de matches de championnats nationaux en milieu de semaine et de matches interclubs de l’UEFA le week-end”, précise l’UEFA dans un communiqué, dans des propos relayés par RMC. Une solution qui devrait satisfaire de nombreux clubs européens, avec pour objectif de “maximiser les profits en augmentant le nombre de matchs et la visibilité de ces derniers.” Pour rappel, selon Marca, l’UEFA envisage de disputer la finale de Ligue des champions le samedi 27 juin.

Cependant, si les différentes Coupes d’Europe viennent à se conclure après le 30 juin (date de l’expiration de certains contrats de joueurs et membres du staff), l’UEFA envisage déjà d’adapter les tours de qualification des éditions 2020-2021 de la Ligue des champions et de la Ligue Europa.