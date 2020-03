Luka Karabatic : “On doit continuer d’être sérieux et appliqué à chaque match”

Hier soir, le PSG Handball a poursuivi sa série d’invincibilité en Lidl Starligue. Après son premier nul concédé de la saison face à Nantes, les Parisiens ont renoué avec la victoire, à domicile, face à Nîmes (39-29). Un 17ème succès en 18 rencontres de Championnat qui permet aux Rouge et Bleu de conserver six points d’avance (35 pts) sur son dauphin nantais (29 pts). Après la rencontre, le capitaine du PSG – Luka Karabatic – est revenu sur cette large victoire face aux Nîmois, sur le site officiel du PSG.

“Nîmes est une équipe rugueuse, capable de relever le défi physique. On avait bien préparé cette rencontre et on l’a abordé de la meilleure des manières : en imprimant notre rythme. On doit continuer d’être sérieux et appliqué à chaque match. Ça nous permet d’emmagasiner de la confiance dans une période ou de grands rendez-vous arrivent.”