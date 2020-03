Mabille au sujet des actions sociales du PSG : “On est fiers de ce que fait le club”

Face à la propagation du Covid-19, de nombreux clubs et joueurs réalisent des dons afin de venir en aide au personnel hospitalier ainsi qu’aux personnes les plus démunies. Pour cela, le PSG avait mis en vente un maillot spécial “Tous Unis” qui va rapporter plus de 200.000 euros au personnel soignant. De leur côté, les supporters parisiens apportent également leur aide. En effet, le CUP Solidarité se mobilisent pour soutenir les hôpitaux parisiens et les personnes les plus vulnérables. Le président du Collectif Ultras Paris – Romain Mabille – s’est exprimé sur cet élan de solidarité réalisé par le groupe ultra.

“Le CUP Solidarité consiste à aider, sur la région parisienne, les gens dans le besoin. Cela va des maraudes dans les rues pour les SDF aux collectes de jouets pour les hôpitaux. Avec le coronavirus, on a tout un tas de choses mis en place pour aider les gens. On essaye de récupérer le maximum de denrées alimentaires et de choses qui peuvent servir au quotidien des personnels hospitaliers et on essaye de redistribuer à un maximum d’hôpitaux, a déclaré Romain Mabille, dans une interview accordée à Europe 1. On est fiers de ce que fait le club (un premier don de 100.000 euros via la Fondation PSG). On sait qu’il est cité comme un club de riches qui ne pensent qu’à eux… ça fait plaisir de les voir se bouger pour des actions sociales.”