Mabille : “La communion avec les joueurs ? C’était fort, ce n’était pas surfait, c’était naturel”

Privé de Parc des Princes en raison du huis clos décrété pour le huitième de finale retour de Ligue des Champions entre le PSG et Dortmund – remporté par les Parisiens (2-0) – plusieurs milliers de supporters parisiens (entre 3000 et 4000) se sont réunis autour du Parc des Princes pour encourager les joueurs de l’extérieur. À l’issue de la qualification, les joueurs du PSG ont été fêtés la victoire avec eux. Romain Mabille, président du Collectif Ultras Paris (CUP), est revenu sur cette soirée magique.

“La communion avec les joueurs ? C’est l’apothéose, l’image qui restera de la soirée. Je savais que les joueurs allaient venir nous voir, parce que j’en ai entendu parler au coup de sifflet final. On nous a dit qu’ils voulaient venir, mais ce n’était pas notre demande, explique Mabille dans une interview accordée au Parisien. Tout le monde est venu et est resté dehors, devant le stade. Que l’équipe vienne de sa propre initiative, c’était fort. Ce n’était pas surfait, c’était naturel. Je garde l’image de Di Maria les bras ouverts ou de Kimpembe assis sur les marches. Même Neymar, le voir là après tout ce qui s’est passé, c’est une image forte. On avait besoin de cette communion, de cette union, c’était important. L’équipe le mérite, on sait qu’elle se déchire. Ce n’était pas facile ces dernières années.”