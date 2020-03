Mabille : “On mettra des masques et des gants s’il le faut”

Avec l’épidémie du Coronavirus qui se propage un peu partout dans le monde, les rencontres de sport commencent à être impactées. En ce qui concerne le match entre le PSG et le Borussia Dortmund, ce dernier pourrait se tenir à huis clos, comme ce sera le cas du match retour des huitièmes de finale de la Ligue des Champions entre Valence et l’Atalanta. Un scénario que ne veut pas envisager Romain Mabille, le président du Collectif Ultras Paris.

“Ce serait catastrophique. On a un rôle à jouer, l’équipe doit être soutenue, ce serait un énorme handicap. On n’imagine pas une seconde ne pas assister à ce match, indique Mabille dans un entretien accordé au Parisien. Surtout qu’une telle décision ne paraîtrait pas justifiée dans un stade à ciel ouvert. Tous les gens que je croise me disent qu’ils veulent aller au Parc, ils n’ont aucune crainte. On mettra des masques et des gants s’il le faut mais on est prêt à tout pour aller soutenir notre équipe.”