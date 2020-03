Mahdi Camara : “On aura l’esprit de revanche pour la finale”

Le PSG doit encore jouer deux fois l’AS Saint-Etienne cette saison, une fois en Ligue 1 au Parc des Princes, une fois en finale de la Coupe de France. Quand ? Mystère. Il faudra d’abord se défaire de la pandémie de Covid-19. Mais les matches devront se disputer. La finale au Stade de France sera un grand moment contre des Verts qui y pensent déjà. Comme le milieu de terrain franco-malien de 21 ans, Mahdi Camara.

“La finale est déjà dans un coin de tête, mais il y aura beaucoup de matches avant et des points à prendre. Il faudra qu’on s’éloigne de la zone rouge. On se concentrera sur la finale quand elle arrivera, chaque chose en son temps”, explique le joueur stéphanois dans le “But! Sainté” sorti aujourd’hui. “Tous les joueurs voudront la jouer ? C’est clair ! Tant mieux s’il y a encore plus de concurrence, ça tirera tout le monde vers le haut. Les défaites 4-0 et 6-1 contre le PSG cette saison ? On se dit qu’il faudra faire mieux ! Sur deux matches on n’avait pas réussi à les embêter. On avait joué à dix. Ce ne sont pas des bons souvenirs ! On aura l’esprit de revanche pour la finale. Le joueur le plus impressionnant au PSG ? Neymar. Il est tellement facile avec le ballon… Quand on le voit à la télé, on sent cette facilité. Sur le terrain c’est pareil.”