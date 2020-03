Maître Karian et l’hypothèse de la 27e journée

Et si – dans le pire scénario d’une Ligue 1 2019/2020 qui ne rependrait pas à cause de la pandémie de covid-19 – le classement de la 27e journée devenait le classement final ? Voici une nouvelle hypothèse de travail proposée dans L’Equipe par Maître Sevan Karian, avocat spécialisé en droit du sport. Le vide juridique et réglementaire laisse en effet de la place à différentes projections. Mais comme L’article 519 du Règlement des compétitions prévoit que les règles d’accession et relégation s’appliquent “à l’issue de la dernière journée de Championnat”, la dernière journée intégralement disputée pourrait devenir la référence. Sans que ce soit forcément la 38e pour la Ligue 1. Ni même la 28e puisque que le Strasbourg/PSG n’a pu être joué. Il faudrait donc se baser sur la 27e journée.

“Au vu des circonstances actuelles, et le terme dernière journée n’étant pas clairement défini, on pourrait considérer que la dernière journée est celle qui a été effectivement jouée par toutes les équipes, explique l’avocat. Il s’agirait alors de la 27e en Ligue 1. Et le classement actuel serait le classement final. Vu le stade avancé du Championnat, cela me paraîtrait en tout cas plus logique qu’une annulation totale.” Dans ce cas, le PSG serait champion de France 2020, l’OM et Rennes sur le podium, Lille quatrième (voir ci-dessous).