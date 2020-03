Maracineanu : “Quand le PSG perd 5M€ parce qu’il joue à huis clos, c’est beaucoup”

Une société à l’arrêt pour des causes sanitaires c’est aussi une économie qui vacille, des entreprises qui risquent la faillite. Et les clubs de football professionnels sont des entreprises confrontées au confinement pour cause de pandémie de covid-19. Le manque à gagner se chiffre en millions d’euros. Et chacun souffre et s’inquiète à l’idée de voir son chiffre d’affaires très impacté, sans différence. C’est ce que la ministre des Sports, Roxana Maracineanu, souligne dans L’Equipe ce jour. “Les petits clubs souffrent-il plus que les gros ? Quand un club comme le PSG perd 5M€ parce qu’il joue à huis clos, c’est beaucoup. Chacun perd à son échelle.“