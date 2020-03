Maracineanu sur les supporters parisiens : “Nous faisons appel à leur responsabilité individuelle et collective”

Privé de PSG / Dortmund pour cause de huis clos imposé en raison de l’épidémie du Coronavirus, le Collectif Ultras Paris a déclaré en préfecture un rassemblement (voir ici) devant le Virage Auteuil demain soir. Après leur avoir apporté un message de soutien, Roxana Maracineanu, la ministre des Sports, a tenu à mettre en garde les supporters parisiens qui vont se présenter autour du Parc des Princes.

“Si nous leur avons interdit l’accès au stade, ce n’est pas pour rien. Il y a aussi une possibilité de transmission du virus, sinon on ne l’aurait pas fait pour le plaisir, rappelle la ministre dans des propos relayés par RMC Sport. “Nous faisons appel à leur responsabilité individuelle et collective. Se rassembler pour manifester son soutien à l’équipe de cœur, pourquoi pas, mais en faisant attention aux règles de sécurité et de responsabilité personnelle pour éviter toute propagation du virus.”