Marquinhos au milieu contre Dortmund, un choix qui plaît aux joueurs (LP)

L’une des questions de l’avant match PSG / Dortmund est le positionnement de Marquinhos. Avec la très probable absence de Thiago Silva, la question du repositionnement de Marqui en défense centrale se pose. Mais comme le rapporte le Parisien, les joueurs auraient une préférence pour le placement du Brésilien, et c’est une place au milieu de terrain qui serait plébiscitée. “Plutôt que les prestations personnelles du vice-capitaine, il est question de la manière dont joue l’équipe” quand il joue au milieu indique le quotidien francilien. Idrissa Gueye, par exemple, se sent plus libre quand il évolue avec Marquinhos. “En clair, Paris a beaucoup de mal à trouver l’équilibre lorsqu’il aligne les quatre fantastiques (Di Maria, Neymar, Mbappé, Icardi) sans le Brésilien pour combler les brèches dans l’entrejeu“, conclut le Parisien qui explique que les choix de Thomas Tuchel contre Lyon apporteront les premiers signes pour la composition alignée face au Borussia.