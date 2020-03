Marquinhos : “On joue aussi pour nos supporters qui sont toujours avec nous”

Après trois éliminations de suite en huitièmes de finale, le PSG s’est enfin qualifié pour les quarts de finale de Ligue des Champions en éliminant le Borussia Dortmund (1-2, 2-0). Au micro de RMC Sport 1, Marquinhos a voulu noter la mentalité de l’équipe.

“C’est une soirée parfaite. On a eu un bon mental, on est resté costaud. On a marqué les deux buts qu’il fallait. On a pas encaissé de but et c’est très bien et il faut que l’on garde ça pour la suite. Il faut que l’on garde cette mentalité. Quand on était dos au mur, on a montré que l’on avait des valeurs. On a eu la personnalité pour surmonter ça. On s’est qualifié, et on va profiter de ça. Il faut garder ça pour la suite.“

Le capitaine parisien a ensuite tenu à rendre hommage aux supporters. “On les a entendu, on les a vu avant le match. C’était du jamais vu. Le foot c’est ça, ce sont les amoureux du foot, c’est la passion. Et c’est pour ça que l’on est là. On joue pour notre passion, notre amour, notre famille et pour eux aussi qui sont toujours avec nous.”