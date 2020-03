Dugarry loin d’être rassuré par la prestation de Mbappé face à Lyon

Ce mercredi, le Paris Saint-Germain s’est très largement imposé sur la pelouse de l’Olympique Lyonnais sur le score fleuve de 5-1, un match comptant pour les demi-finales de la Coupe de France. Un succès qui a été marqué par un triplé de Kylian Mbappé. Pourtant, sur les ondes de RMC, Christophe Dugarry a indiqué ne pas avoir été emballé par la prestation du numéro 7 francilien.

“Est-ce que la prestation de Mbappé m’a rassurée ? Non, pas du tout. Je pense que c’est important pour lui, pour la confiance. On a vu sa joie sur les buts et à quelle vitesse il a été récupérer son ballon parce qu’il a inscrit un triplé. Le premier but, même s’il a le flair, il n’a plus qu’à la pousser au fond. Le troisième but, c’est à dix contre onze alors que les Lyonnais ont abandonné. C’est vrai qu’il y a ce deuxième but qui est fantastique, mais, dans le jeu, je l’ai senti trop absent et pas assez concerné défensivement. Oui, il a des fulgurances, on sait ce qu’il est capable de faire. Puisqu’il faut le juger par rapport aux plus grands joueurs de notre époque, je vais donc le juger en Ligue des Champions.”