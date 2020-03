Mbappé contrôlé négatif au Coronavirus (RMC)

En plus de jouer à huis clos, le PSG, puisqu’un bonheur n’arrive jamais seul, a vu Kylian Mbappé s’absenter lors des derniers entraînements pour cause d’angine. À quelques heures de la réception du Borussia Dortmund, cela n’augure bien évidemment rien de bon.

Et forcément, connaissant l’exceptionnel karma du club de la capitale, les supporters, et observateurs, franciliens se sont, pour beaucoup, interrogés : quitte à souffrir jusqu’au bout, est-ce que Kylian Mbappé n’aurait pas contracté le Coronavirus ? La réponse nous est délivrée par RMC ce mardi soir : le média nous informe ainsi que le natif de Paris a bien été contrôlé afin de déterminer s’il avait le Coronavirus, et la réponse a heureusement été négative.