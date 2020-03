[MAJ] Le PSG confirme la présence de Mbappé dans le groupe et l’absence de Thiago Silva

Le Paris Saint-Germain joue son avenir européen ce soir au Parc des Princes face au Borussia Dortmund (21h00). Le club de la capitale voudra se rattraper de son match aller mitigé au Signal Iduna Park et se qualifier pour les quarts de finale de la Ligue des Champions (2-1).

A la mi-journée, RMC Sport avait annoncé que Thomas Tuchel pourrait compter sur un groupe presque au complet. Alors qu’il y avait un doute sur sa participation, Kylian Mbappé est bel et bien présent dans le groupe Rouge & Bleu mais à la surprise générale, Thiago Silva ne sera pas de la partie. Revenu à l’entrainement ces derniers jours et annoncé comme titulaire pour cette affiche, le capitaine parisien ne pourra finalement pas tenir sa place. De quoi remettre complètement en cause l’équipe qui sera alignée ce soir…

Le groupe du PSG (19 joueurs) confirmé à 13h20 par le club

Bulka, Rico, Navas

Kurzawa, Bernat, Kouassi, Kimpembé, Kehrer, Marquinhos, Diallo

Paredes, Gueye, Draxler

Di Maria, Sarabia, Icardi, Cavani, Neymar, Mbappé.