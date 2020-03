Mbappé nommé pour le titre du meilleur joueur du mois de février

Kylian Mbappé a réalisé un très bon mois de février en Ligue 1, marquant quatre buts, qui lui ont permis de devenir le meilleur buteur du championnat, et délivrant une passe décisive en quatre matches. Des statistiques qui lui permettre de concourir pour le titre de meilleur joueur du mois de février du championnat de France. Il est en concurrence avec Renato Sanches (Lille) et Téji Savanier (Montpellier). Sera-t-il le troisième Parisien, après Thiago Silva en octobre et Neymar en janvier, à remporter cette distinction cette saison ? Réponse dans quelques jours.

