Mbappé, troisième meilleur buteur en activité en Ligue 1

Double buteur contre Dijon samedi après-midi, Kylian Mbappé a augmenté son compteur but en Ligue 1 à 80 buts depuis le début de sa carrière. Un chiffre qui lui permet d’être le troisième meilleur buteur en activité du championnat de France. Il occupe la dernière place du podium avec Wissam Ben Yedder. Mais le numéro 7 parisien a marqué ses 80 buts en 117 matches contre 181 pour le Monégasque. Les deux joueurs sont devancés par Jimmy Briand (99 buts en 441 matches) et Edinson Cavani (138 buts en 200 matches). Nul doute que Mbappé et Ben Yedder vont continuer à rattraper leurs retards sur Briand, eux qui se disputent le titre de meilleur buteur de Ligue 1 cette saison (18 pour le Parisien, 17 pour le Monégasque).