Ménès : “Comme toujours quand il s’agit du PSG, on a entendu le tombereau de conneries habituelles”

Comme dans tout fait d’actualité, il y a toujours des personnes pour imaginer des ficelles tirées dans l’ombre avec des fins cachées. Visiblement, Pierre Ménès est tombé sur des complotistes qui ont vu la main du PSG sur le report du match à Strasbourg programmé samedi, quatre jours avant le rendez-vous contre le Borussia Dortmund. Une aberration d’autant plus grande que les Parisiens auraient souhaité jouer même à huis clos.

“Comme toujours quand il s’agit du PSG, on a entendu le tombereau de conneries habituelles, notamment que le club parisien avait fait reporter le match pour mieux préparer Dortmund. C’est évidemment une idiotie puisque le staff et les joueurs étaient déjà sur place au moment de l’annulation du match. Surtout, je pense que la préfète du Bas-Rhin n’en a pas grand chose à faire de PSG-Dortmund, commente le journaliste sur son blog Canal Plus. Il faut quand même rappeler aux plus ignares d’entre nous ou à ceux qui ne suivent rien que la ville de Mulhouse est l’un des principaux foyers du coronavirus. Sachant que 25% du public de la Meinau vient du Haut-Rhin, cette décision qui n’arrange évidemment personne est assez logique. Tout comme celle du Racing qui a refusé de jouer à huis clos.”