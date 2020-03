Ménès : “Le PSG est le club le plus poissard d’Europe !”

Même si la France reste au stade 2 par rapport à l’épidémie de covid-19, l’interdiction depuis dimanche des rassemblements de plus de 1000 personnes, certainement aussi en plein air, impacte les événements sportifs. Parmi eux, un gros mercredi prochain à 21 heures au Parc des Princes, un certain PSG/BVB… Si la décision finale reviendra un Préfet de police de Paris, Didier Lallement, une réunion ce lundi à partir de 9 heures au ministère des Sports permettra d’y voir plus clair. 48 heures seulement avant le choc européen contre le Borussia Dortmund, une mauvaise nouvelle n’est pas loin de tomber : un match à huis clos mercredi soir au Parc des Princes plutôt qu’un report d’une semaine qui ne représente pas une solution. Ce qui fait dire à Pierre Ménès que le PSG est décidément maudit !

“Cela confirme que le PSG est le club le plus poissard d’Europe… c’est presque magique !” a lancé dès hier soir le journaliste de Canal Plus. “Pour Paris, il est évident que jouer à huis clos ce serait une catastrophe parce que dominer une équipe du niveau de Dortmund dans un stade où on entend les mouches voler constituerait un vrai désavantage. Vraiment, cela confirme que le PSG est le club le plus poissard d’Europe…”