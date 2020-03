Ménès : “Les larmes de joie de Neymar en disent long sur son investissement”

Auteur de l’ouverture du score sur une tête plongeante à la réception d’un corner d’Angel Di Maria, Neymar s’est montré inspiré, exemplaire et appliqué, c’est à dire très collectif lors de la victoire 2-0 du PSG contre le Borussia Dortmund. Au coup de sifflet final, le numéro 10 brésilien a versé quelques larmes avant de rejoindre ses partenaires qui faisaient la fête avec les supporters devant le Virage Auteuil. Une réaction qui montre que Neymar est très concerné par le projet Rouge & Bleu, souligne Pierre Ménès.

“Je ne le sentais pas du tout, ce match. Tout semblait en place pour un quatrième échec consécutif en 8e de finale. Et puis, dès le coup d’envoi, on a retrouvé le PSG du début de la campagne européenne. Celui de Madrid, de Galatasaray. Sérieux, pas forcément brillantissime mais solidaire et collectif. Tout ce qu’on voit assez peu souvent en Ligue 1, commente le journaliste dans son blog Canal Plus. Cette soirée a été invraisemblable, avec les milliers de supporters massés derrière Auteuil, auxquels les joueurs ont rendu un vibrant hommage à la fin du match. Au rayon des satisfactions, il y a évidemment la charnière. Marquinhos a été un vrai capitaine et on n’avait plus vu Kimpembé à ce niveau depuis le PSG-Barça de 2017 où il avait bouffé Messi. Cette fois, c’est Haaland qu’il a mis dans sa poche. Le duo de milieux défensifs a également brillé. Gueye a souvent été au pressing et Paredes qui, on est bien d’accord, ne fait rien d’extravagant avec la balle, est toujours disponible et apporte un peu de vice et de méchanceté dans cette équipe qui en manque tant. Et puis on voulait voir Neymar dans un match à élimination directe avec Paris. On l’a vu : un but à l’aller, un au retour. Ses larmes de joie à la fin du match en disent long sur son investissement. On a tellement douté, on a tellement dit qu’il n’était qu’un mercenaire de passage… Les images qu’on a vues montrent clairement le contraire. […] On est à peu près sûr que le match aller des quarts de finale se jouera aussi à huis clos. Il faut espérer que le PSG recevra au retour. Il faut aussi espérer que cette Ligue des Champions aille à son terme et ne soit pas annulée, au cas où le coronavirus progresserait de manière importante. Parce que bon, si Paris se retrouvait encore qualifié dans une édition de la LDC qui ne connaîtrait pas de vainqueur, ce serait une nouvelle preuve d’une poisse invraisemblable.“