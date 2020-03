Ménès : “Sarabia confirme qu’il est bien plus qu’une solution de rechange”

A dix jours du PSG/BVB, on n’y voit pas beaucoup plus clair. Qui composera la défense axiale ? Qui évoluera dans l’entre-jeu ? Qui jouera en pointe ? Les questions restent ouvertes. Pierre Ménès estime qu’il y a toujours match à trois en attaque.

Entre un Edinson Cavani “qui a raté l’immanquable à deux reprises sur deux services parfaits de Mbappé” et un Mauro Icardi qui “s’est signalé quasi-immédiatement en transformant sa première occasion d’une frappe croisée du droit sur un service parfait de Mbappé”, le match des buteurs est relancé au PSG, estime Pierre Ménès dans son blog Canal Plus. “A dix jours du match retour face à Dortmund, Cavani a perdu des points dans son duel avec Icardi…” Et puisque rien ne sera simple à l’heure des choix, Pablo Sarabia s’est encore signalé hier. “Si Kylian a été le grand bonhomme de ce match, Sarabia confirme qu’il est bien plus qu’une solution de rechange”, ajoute le journaliste.