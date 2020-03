Meunier : “On veut montrer que l’on est la meilleure équipe en France”

Après un début de match difficile, le PSG a su repartir de l’avant et largement s’imposer face à Lyon (1-5) pour s’offrir une nouvelle finale de Coupe de France. Pour Thomas Meunier, le PSG a montré ce soir qu’il était encore le meilleur club de France. “On a fait ce que l’on était venu faire. On est en finale de Coupe de la Ligue et en finale de Coupe de France, s’est réjouit le latéral droit sur Eurosport 2. L’ambition n’a pas changé, gagner le plus de titres possible, montrer que le PSG est encore la meilleure équipe de France. On l’a encore prouvé ce soir.”