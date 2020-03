Meunier : “Mon idole de jeunesse ? Ronaldo, le Brésilien !”

C’est une trêve forcée pour le Paris Saint-Germain, qui a décidé d’arrêter toutes ses activités sportives jusqu’au 22 mars pour cause de propagation du Coronavirus. Le club de la capitale reste sur une note positive avec sa solide qualification pour les quarts de finale de la Ligue des Champions. Interrogé dans This Is Paris, le défenseur droit Thomas Meunier, est revenu sur son quotidien à Paris mais a aussi évoqué ses idoles de jeunesse.

“À Paris je passe-partout. C’est un des avantages parce qu’il y a tellement de touristes et pas mal d’étrangers qui résident ici ; qu’à part des joueurs comme Neymar, Verratti ou encore Cavani ; mais pour la plupart c’est aussi pour ça qu’on apprécie Paris. Pas seulement pour le football, pour le fait d’être dans une grande ville et être tranquille (…) Mon idole de jeunesse ? Ça a toujours été Ronaldo, le Brésilien. À l’époque j’étais attaquant, et c’était mon exemple. Mais comme tous les Brésiliens : Robinho, Ronaldinho… C’était le beau jeu ! L’époque où j’ai appris le football, c’était vers mes dix ans, et c’était le grand Brésil !”