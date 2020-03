Meunier : “Mon objectif principal c’est toujours de rester à Paris, mais pour l’instant c’est assez calme”

Thomas Meunier arrive en fin de contrat à la fin de cette saison, quand ? On ne le sait pas encore. Depuis plusieurs mois, le latéral Belge (28 ans) explique qu’il souhaite rester au PSG, club qu’il a rejoint durant l’été 2016. Un choix qu’il a une nouvelle fois évoqué dans un live sur la page Instagram de la RTBF.

“Un joueur libre, international, qui joue dans l’équipe N.1 mondiale au classement FIFA et qui a 28 ans, ça ne peut pas être un mauvais achat, même si je chope une gangrène et qu’on doit me couper une jambe !, rigole le latéral droit au moment de faire son portrait robot pour des potentiels clubs intéressés. Les clubs n’ont pas grand-chose à perdre au niveau de l’investissement, et je pense qu’ils le savent. Ils ont tout à gagner Tout ce qui circule sur moi sur les réseaux sociaux par rapport à Dortmund, je ne comprends pas : j’ai vu autant d’articles me liant à Tottenham ou à l’Inter… Je ne comprends pas cet engouement ! Mon objectif principal c’est toujours de rester à Paris, mais pour l’instant c’est assez calme.“

L’international belge a également parlé de ses journées de confinement et sur une date possible de retour à la compétition.

“Le confinement ? Je trouve ça étonnamment très agréable après une saison très chargée. Voir mes enfants 24H/24 c’est juste une bénédiction, je prends énormément de plaisir à rester à la maison. Le ballon me manque quand même, et je me réjouis de retourner au Camp des Loges. J’espère malgré tout qu’on pourra reprendre vers la mi-mai. Même jouer à huis clos, cela rapportera de l’argent, et je pense qu’on y viendra. Si on annule tout, ce sera une saison blanche, et cela aura des répercussions négatives pour le football.“