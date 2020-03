Micoud estime que Tuchel change trop son équipe

Difficile de trouver un fil conducteur dans les choix techniques de Thomas Tuchel, aussi conditionnés par les formes physiques et les suspensions. Ce onze mouvant fait que le PSG n’affiche pas réellement de fond de jeu, qu’il compte pour beaucoup sur des coups de ses stars. Athlétiquement, Paris n’impressionne pas non plus. Cela fait beaucoup pour l’ancien meneur de jeu Johan Micoud qui s’inquiète à l’approche du match couperet contre le Borussia Dortmund.

“Le PSG est en manque d’intensité, a commenté le consultant dans l’EDS. Après ce qui est compliqué pour les joueurs c’est de trouver une complémentarité, un rythme. Cette équipe, elle est souvent changée par Thomas Tuchel. Il y a des joueurs qui sont là pendant deux mois après on ne les voit plus pendant plusieurs matches… C’est difficile de trouver une osmose et une continuité au PSG. Est-ce que c’est physique ? Ça joue peut-être. En tout cas, ça manque d’intensité. Collectivement, j’ai trouvé Lyon plus fort que Paris. Et ça c’est inquiétant pour les matches qui vont arriver et la Ligue des champions.”