Mikael Lesage arbitre de PSG / Nice

Après sa belle qualification pour les quarts de finale de Ligue des champions, le PSG retrouvera la Ligue 1 ce dimanche soir à 21h (Canal Plus). Dans un Parc des Princes qui sera à huis clos, le club de la capitale affrontera l’OGC Nice, en clôture de la 29ème journée du Championnat. Cette rencontre sera arbitrée par Mikaël Lesage. Il sera assisté par Huseyin Ocak et Julien Aube. Rémi Landry sera le quatrième arbitre. Enfin, Nicolas Rainville et Patrick Guagliardi officieront en tant qu’arbitres assistants vidéo.

Cette saison, Mikaël Lesage a déjà arbitré le PSG à deux reprises lors des victoires face à Brest (2-1, 13ème journée de Ligue 1) et Reims (3-0, demi-finale de Coupe de la Ligue). Depuis le début de l’exercice 2019-2020, l’arbitre de 45 ans a distribué 55 cartons jaunes et 5 cartons rouges en 13 matches de Ligue 1.